В Україні все більше областей, в яких поки не можна послаблювати карантин.

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті МОЗ.

За станом на 25 липня до ослаблення карантину не готові дев'ять регіонів. Вимогам Кабміну не відповідають Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська та Чернівецька області.

Так у всіх перерахованих регіонах досить високий охоплення тестування. Однак у Закарпатській області завантажено більше половини ліжок у лікарнях - 64,2%. Три області не відповідають вимогам за співвідношенням позитивних результатів тесту ПЛР (не більше 11%): Волинська - 18,45%, Івано-Франківська - 12,71%, Львівська - 11,51%, Рівненська - 11,56%.

Захворюваність у порівнянні з попереднім тижнем (повинно бути не більше 10%) збільшилася в таких областях: Тернопільська (88,90%), Житомирська (51,84%), Вінницька (32,67%), Волинська (13,98%), Івано-Франківська (35,30%), Чернівецька (34,23%).

Варто відзначити, що 25 липня президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками Кабміну, правоохоронних органів та інших відомств, в ході якої обговорили ситуацію в Україні. Глава держави закликав чиновників оперативно придбати вакцину, як тільки вона буде розроблена.

"Наші дипломатичні контакти і світові ресурси повідомляють про те, що виробляють вакцину вже в декількох країнах. Навіть якщо вона буде готова в наступному році, Україна повинна бути серед перших країн, які зможуть купити вакцину. Ми повинні думати про це вже зараз. Весь світ шикується в черги", – зазначив Володимир Зеленський.

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