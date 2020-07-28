Офіцер 503-го окремого батальйону морської піхоти Олена Білозерська прокоментувала мітинги проти перемир'я на Донбасі, які пройшли у різних містах України
Про це повідомляє Politeka з посиланням на повідомлення Білозерської в соцмережі.
Вона зазначила, що серед вимог опозиційних мітингів на захист армії є "зупинити роззброєння на передовій", "скасувати указ відкривати вогонь у відповідь", "дати указ знищувати ворожі сили у відповідь на обстріл", а також "скасувати укази про заборону розвідки і аеророзвідки".
І це все, як наголосила Білозерська, пролунало на мітингах після брифінгу командувача ОС Володимира Кравченка, на якому той пообіцяв, що роззброєння і скорочення військ на передовій не буде, а вогонь у відповідь в разі порушення противником мирних домовленостей можна буде відкривати.
"Трохи безглуздо, навіть неприємно для декого виглядає, чи не так? Є в нас категорія людей, які не люблять політиків і взагалі всіляку публічну активність - за піар, хайп і зрадоньку. Є військові, які відверто сміються з паніки погано інформованих цивільних і роблять стьобні пости про те, як в них нібито вилучають танки і кулемети", - написала Білозерська.
Однак, на думку української військової, не вилучають у бійців ООС озброєння саме завдяки "отому пафосному хайпу" на Майдані і Банковій.
"Побачили, що піпл не хаває - шорх! Відмотали трохи назад. Вони завжди так роблять. А бачать вони, що піпл не хаває - лише тоді, коли приходять Хайп, Піар і Пафос - три Вершники Опозиції", - зазначила вона.
Таким чином, на думку Білозерської, політики можуть і далі "піаритись", адже "дві сотні людей з плакатами і камерами важать більше, ніж 20 млн незадоволених перед телевізором".
"Хай більше, голосніше піаряться. Хай кричать про роззброєння, якого немає. Бо якщо їм набридне кричати - нас роззброять", - додала вона.
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