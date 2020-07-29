В мережі показали умови, в яких лікуються українські військовослужбовці від "китайського" вірусу

Як передає Politeka.net, відео та фото з Київської лікарні опублікував блогер Антон Гура на своїй сторінці в Facebook.

"Це відео тепер з нашого Київського військового госпіталю. Військовослужбовець який лежить в ковидном відділенні показав умови... Чесно, це якийсь пи@дець! Добре, Чугуїв далеко від столиці, але Київ, центр міста, більшість поранених солдатів везуть до нас у Київ", - зазначив він у підписі до посту і прикріпив відповідні відео і фото з медустанови.

Також він закликав владу відреагувати на ці кадри.

"Куди пішли гроші???? Офіс Президента України, я дуже прошу втрутитися в це питання. Зараз на тлі всього того, що відбувається, роблять крайньому вас. Я розумію, що гроші освоїли до Вас, але Ви зобов'язані знайти винних. Солдати жартують, палати в 37 році краще були...", - уклав він. 

Gepostet von Anton Gura am Dienstag, 28. Juli 2020

Раніше, український лікар-інтерн показав умови, в яких йому запропонували проживати.

"Добрий день, я лікар-інтерн акушер-гінеколог. Моя проблема полягає в наступному. Поїхав проходити інтернатуру в місто Кілія, Одеської області. Сам я не звідти і ніколи там не був. Міськрада пообіцяла видати службову квартиру. Виділили, але жити в таких умовах неможливо", - зазначив він.

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