Також він закликав владу відреагувати на ці кадри."Куди пішли гроші???? Офіс Президента України, я дуже прошу втрутитися в це питання. Зараз на тлі всього того, що відбувається, роблять крайньому вас. Я розумію, що гроші освоїли до Вас, але Ви зобов'язані знайти винних. Солдати жартують, палати в 37 році краще були...", - уклав він.