В мережі показали умови, в яких лікуються українські військовослужбовці від "китайського" вірусу
Як передає Politeka.net, відео та фото з Київської лікарні опублікував блогер Антон Гура на своїй сторінці в Facebook.
Також він закликав владу відреагувати на ці кадри.
"Куди пішли гроші???? Офіс Президента України, я дуже прошу втрутитися в це питання. Зараз на тлі всього того, що відбувається, роблять крайньому вас. Я розумію, що гроші освоїли до Вас, але Ви зобов'язані знайти винних. Солдати жартують, палати в 37 році краще були...", - уклав він.
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Раніше, український лікар-інтерн показав умови, в яких йому запропонували проживати.
"Добрий день, я лікар-інтерн акушер-гінеколог. Моя проблема полягає в наступному. Поїхав проходити інтернатуру в місто Кілія, Одеської області. Сам я не звідти і ніколи там не був. Міськрада пообіцяла видати службову квартиру. Виділили, але жити в таких умовах неможливо", - зазначив він.
Нагадаємо, лікарі не побачать обіцяних грошей, Зеленський визнав помилку.
Як повідомляла Politeka, харків'янам показали, як виглядає безкоштовне лікування від вірусу з Китаю: "Тисячі гривень кожен день".
Також Politeka писала, що українські лікарі збунтувалися через ганебних доплат, обіцяних президентом: кадри протесту.