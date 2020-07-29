В сети показали условия, в которых лечатся украинские военнослужащие от "китайского" вируса

Как передает Politeka.net, видео и фото с Киевской больницы опубликовал блогер Антон Гура на своей страничке в Facebook.

"Это видео теперь с нашего Киевского военного госпиталя. Военнослужащий который лежит в ковидном отделении показал условия... Честно, это какой-то пи@дец! Ладно Чугуев, далеко от столицы, но Киев, центр города, большинство раненых солдат везут к нам в Киев", - отметил он в подписи к посту и прикрепил соответственные видео и фото с медучреждения.

Также он призвал власти отреагировать на эти кадры.

"Куда ушли деньги???? Офис Президента Украины, я очень прошу вмешаться в этот вопрос. Сейчас на фоне всего того, что происходит, делают крайнем вас. Я понимаю, что деньги освоили до Вас, но Вы обязаны найти виновных. Солдаты шутят, палаты в 37 году лучше были...", - заключил он. 

Gepostet von Anton Gura am Dienstag, 28. Juli 2020

Ранее, украинский врач-интерн показал условия, в которых ему предложили проживать.

“Добрый день, я врач-интерн акушер-гинеколог. Моя проблема заключается в следующем. Поехал проходить интернатуру в город Килия, Одесской области. Сам я не оттуда и никогда там не был. Горсовет пообещал выдать служебную квартиру. Выделили, но жить в таких условиях невозможно", - отметил он.

Напомним, врачи не увидят обещанных денег, Зеленский признал ошибку.

Как сообщала Politeka, харьковчанам показали, как выглядит бесплатное лечение от вируса из Китая: "Тысячи гривен каждый день".

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