Также он призвал власти отреагировать на эти кадры."Куда ушли деньги???? Офис Президента Украины, я очень прошу вмешаться в этот вопрос. Сейчас на фоне всего того, что происходит, делают крайнем вас. Я понимаю, что деньги освоили до Вас, но Вы обязаны найти виновных. Солдаты шутят, палаты в 37 году лучше были...", - заключил он.