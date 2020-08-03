Легендарний український комбат Андрій Гергерт із позивним "Червень" помер від хвороби в 42 роки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на допис журналіста Юрія Бутусова в соцмережі.

Бутусов пригадав, яким був "Червень" - завжди на зв'язку, завжди на межі, завжди відкритий і чуйний, завжди залучений в планування бойових операцій, в своїх людей, найрізніших та найскладніших, яких тільки він міг перетворити в колектив.

"П'ять років війни, а потім менше ніж за рік він, міцний, сильний, згорів від хвороби в свої 42. Унікальний мотиватор і організатор бойової роботи. Небайдужий чоловік, ветеринар за фахом, він присвятив своє життя захисту України. До війни Гергерт був активістом УНА-УНСО, з самого початку революції на Майдані він прийняв в ній участь", - зазначив Бутусов.

"Червень" командував унікальним добровільним військовим підрозділом, яке протягом багатьох років фінансувалося і забезпечувалося за народні пожертви.

Бутусов пригадує, що "Червень" неодноразово ділився з ним тим тяжким вантажем, який він ніс на собі - відповідальність за бійців-добровольців.

"Відповідальність за бойові виходи - коли групи йшли на зачистку російських окопів, коли брали в полон засідки, коли снайпери заходили в тил позицій противника, коли підривали опорний пункт", - написав він.

Бутусов наголосив, що загиблих і поранених добровольців "Червню" треба було оформлювати офіційно як постраждалих волонтерів на українському боці фронту. Також легендарному комбату доводилось відбивати спроби різних командирів закрити бойову роботу і прибрати добровольців з фронту.

Відомо, що у "Червня" залишилося четверо маленьких дітей, і він не міг приділяти їм стільки уваги, скільки хотів, тому що його батальйон був також його сім'єю, яка потребує уваги.

"Андрій не раз розповідав і висилав мені відео і фото низки бойових операцій. Не для публікації, а просто для пам'яті, про всяк випадок, якщо колись можна буде розповісти. Іноді ми все-таки могли виставити деякі ураження цілей - без вказівки того, хто це зробив. Тому що публікувати інформацію про перемоги добровольців не можна досі, вони офіційно по паперах записані на військові частини", - розповів Бутусов.

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