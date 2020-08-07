Українці, які не змогли покинути Румунію у зв'язку з пандемією, повинні виїхати з країни найближчим часом
Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі посольства України в стані.
У відомстві підкреслили, що в українців є час покинути Румунію до 12 серпня.
Також в посольстві зазначили, що якщо українці покинуть країну до зазначеної дати, то до них не будуть застосовуватися ніякі санкції або обмежувальні заходи.
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Нагадаємо, згідно зі статистикою від МОЗ, кількість захворілих "китайським" вірусом в Україні стрімко зростає.
Вже третій день поспіль в Україні фіксується рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус на добу.
Згідно з останніми даними, в топ - 5 регіонів з найбільшим числом виявлених заразилися за весь час епідемії входять Київ, Львівська, Рівненська, Чернівецька та Закарпатська області.
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