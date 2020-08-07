У чому причина

Українці, які не змогли покинути Румунію у зв'язку з пандемією, повинні виїхати з країни найближчим часом

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі посольства України в стані.

У відомстві підкреслили, що в українців є час покинути Румунію до 12 серпня.

Також в посольстві зазначили, що якщо українці покинуть країну до зазначеної дати, то до них не будуть застосовуватися ніякі санкції або обмежувальні заходи.

Нагадаємо, згідно зі статистикою від МОЗ, кількість захворілих "китайським" вірусом в Україні стрімко зростає.

Вже третій день поспіль в Україні фіксується рекорд за кількістю нових хворих на коронавірус на добу.