Украинцы, которые не смогли покинуть Румынию в связи с пандемией, должны уехать со страны в ближайшее время
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в стане.
В ведомстве подчеркнули, что в украинцев есть время покинуть Румынию до 12 августа.
Также в посольстве отметили, что если украинцы покинут страну до указанной даты, то к ним не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры.
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