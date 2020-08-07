Украинцы, которые не смогли покинуть Румынию в связи с пандемией, должны уехать со страны в ближайшее время

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в стане.

В ведомстве подчеркнули, что в украинцев есть время покинуть Румынию до 12 августа.

Также в посольстве отметили, что если украинцы покинут страну до указанной даты, то к ним не будут применяться никакие санкции или ограничительные меры.

Напомним, согласно статистике от МОЗ, количество заболевших "китайским" вирусов в Украине стремительно растет.

Уже третий день подряд в Украине фиксируется рекорд по количеству новых больных на коронавирус в сутки.