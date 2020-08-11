Світить строк від 12 до 15 років

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали майора СБУ та колишнього військовослужбовця

Представники ДБР спіймали «на гарячому» майора СБУ та військового пенсіонера, які займались продажом інформації державного значення спецслужбам Російської Федерації. Про це пише офіціальний портал Державного бюро розслідувань.

В повідомленні йде мова про те, що Державному бюро розслідувань разом із Службою безпеки України вдалося затримати нібито інформаторів російських спецслужб. Правопорушники розголошували державні таємниці, тим самим піддаючи загрозі Національну безпеку України.

Ними виявились майор Служби безпеки України і колишній український військовий (полковник в запасі). Затримання відбулося в місті Бровари за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що 8 серпня 2020 інформатори РФ зробили спробу передати флеш-носій, на якому знаходились засекречені данні, представникам вищезгаданих спецслужб. Однак представники ДБР зуміли вчасно запобігти витіку інформації.

Майор СБУ та військовий пенсіонер затриманні за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Правоохоронці також обшукали помешкання порушників закону. В процесі обшуку було виявлено додаткові докази того, що обвинувачені вчинили державну зраду.

На даний момент, до затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Повідомляється що наразі триває досудове розслідування цієї справи. У випадку, якщо правоохоронці доведуть причетність майора СБУ та колишнього воєнного до розголошення держаних таємниць, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

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