Силовики за грошову винагороду обіцяли вплинути нібито на керівництво ДБР

Як пише Politeka.net про це інформує прес-служба ДБР.

Зазначається, що було розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, до якої входили слідчий теруправління ДБР, розташованого в місті Полтаві, оперуповноважений Полтавського управління ДВБ Нацполіції та цивільна особа.

Вищевказані особи вимагали від громадянина $80 тисяч за вчинення тиску на слідчих Нацполіції. Таким чином вводили в оману, повідомивши, що частину із хабара вони нібито малі передати керівництву ДБР для "активізації розслідування кримінального провадження відносно поліцейських".

Як додали у прес-службі силового відомства, спецоперація по затриманню підозрюваних відбулася вчора, 30 липня.

"30 липня слідчі ДБР, спільно з Управлінням забезпечення особистої безпеки, затримали трьох осіб, а саме слідчого теруправління ДБР, розташованого в місті Полтаві, оперуповноваженого Полтавського управління Національної поліції та цивільну особу після одержання ними частини обумовленої неправомірної вигоди – $40 000", - підсумували у ДБР.

Раніше ми розповідали, як ДБР спіймало поліцейського "на горячому".

Співробітнику черкаської поліції повідомили про підозру у торгівлі наркотиками.

За даними слідства, заступник начальника одного з відділів Управління стратегічних розслідувань ГУ НПУ в Черкаській області протягом червня-липня незаконно купував, зберігав і перепродував наркотики. Слідчі ДБР задокументували ці факти.

Якщо провину поліцейського доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, ДБР запобігло резонансним злочинам.

Як повідомляла Politeka, слідчі ДБР попередили вбивство заступника мера Черкас.

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