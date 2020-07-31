Силовики за грошову винагороду обіцяли вплинути нібито на керівництво ДБР
Як пише Politeka.net про це інформує прес-служба ДБР.
Зазначається, що було розпочато кримінальне провадження за фактом вимагання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, до якої входили слідчий теруправління ДБР, розташованого в місті Полтаві, оперуповноважений Полтавського управління ДВБ Нацполіції та цивільна особа.
Вищевказані особи вимагали від громадянина $80 тисяч за вчинення тиску на слідчих Нацполіції. Таким чином вводили в оману, повідомивши, що частину із хабара вони нібито малі передати керівництву ДБР для "активізації розслідування кримінального провадження відносно поліцейських".
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Як додали у прес-службі силового відомства, спецоперація по затриманню підозрюваних відбулася вчора, 30 липня.
"30 липня слідчі ДБР, спільно з Управлінням забезпечення особистої безпеки, затримали трьох осіб, а саме слідчого теруправління ДБР, розташованого в місті Полтаві, оперуповноваженого Полтавського управління Національної поліції та цивільну особу після одержання ними частини обумовленої неправомірної вигоди – $40 000", - підсумували у ДБР.
Раніше ми розповідали, як ДБР спіймало поліцейського "на горячому".
Співробітнику черкаської поліції повідомили про підозру у торгівлі наркотиками.
За даними слідства, заступник начальника одного з відділів Управління стратегічних розслідувань ГУ НПУ в Черкаській області протягом червня-липня незаконно купував, зберігав і перепродував наркотики. Слідчі ДБР задокументували ці факти.
Якщо провину поліцейського доведуть у суді, йому загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, ДБР запобігло резонансним злочинам.
Як повідомляла Politeka, слідчі ДБР попередили вбивство заступника мера Черкас.
Також Politeka писала, що ДБР та СБУ викрили банду правоохоронців.