Светит срок от 12 до 15 лет

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали майора СБУ и бывшего военнослужащего

Представители ГБР поймали «на горячем» майора СБУ и военного пенсионера, которые занимались продажей информации государственного значения спецслужбам Российской Федерации. Об этом пишет официальный портал Государственного бюро расследований.

В сообщении говорится о том, что Государственному бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины удалось задержать якобы информаторов российских спецслужб. Правонарушители разглашали государственные тайны, тем самым подвергая угрозе национальную безопасность Украины.

Ими оказались майор Службы безопасности Украины и бывший украинский военный (полковник в запасе). Задержание произошло в городе Бровары по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что 8 августа 2020 информаторы РФ предприняли попытку передать флэш-носитель, на котором находились засекреченные данные, представителям вышеупомянутых спецслужб. Однако представители ГБР сумели вовремя предотвратить утечку информации.

Майор СБУ и военный пенсионер задержаны по статье 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Правоохранители также обыскали квартиру нарушителей закона. В процессе обыска были обнаружены дополнительные доказательства того, что обвиняемые совершили государственную измену.

На данный момент, к задержанным применена мера пресечения в виде удержания под стражей. Сообщается, что в настоящее время продолжается досудебное расследование этого дела. В случае, если правоохранители докажут причастность майора СБУ и бывшего военного к разглашению государственных тайн, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

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