В Білорусі ОМОН так по-звірячому б'є учасників протесту, щоб запалити навіть в найбільш байдужих серцях ненависть до тиранії

Як передає Politeka, про це написав український журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в соцмережі.

"Не битий, не стріляний, не стоявший на колінах білоруський "Беркут". ОМОН так по-звірячому б'є білорусів, щоб запалити навіть в найбільш байдужих серцях ненависть до тиранії. А потім дивуються - як це знайшлися такі як Зеновій і Володимир Парасюк і їхня група з консерваторії, як це вони посміли стріляти на Майдані по "правоохоронцям", як це вони посміли вбивати?" - зазначив Бутусов.

Журналіст нагадав, що силовики на Майдані під час Революції гідності "всього лише ламали голови і ребра, всього лише калічили і спотворювали".

"Мирні люди дивляться на побоїще і знають, що на вулиці тебе не захищає закон, тебе чекають кати. І тоді доведена до відчаю людина усвідомлює, що закон - це він сам, і захистити свій протест від кийків, крім нього самого, нікому. І тоді хтось знаходить зброю і хтось починає стріляти", - написав Бутусов.

Він також заявив, що люди, які відкрили вогонь на Майдані по штурмуючим силовикам в найзапекліші дні революції - з 18 по 20 лютого 2014 року - це справжні Герої, які врятували свободу в Україні.

"І правильно, що у нас прийняли закон про амністію для учасників Майдану. По-іншому іноді неможливо", - додав він.

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