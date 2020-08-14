"Перші пішли б проти свого пророка"

Українці, які захоплюються "мудрим керівництвом" Лукашенка, глибоко помиляються

Таку думку на своїй сторінці в Facebook озвучив український журналіст, головний редактор "РБК-Україна" Сергій Щербина, повідомляє Politeka.

За його словами, Білорусь на чолі з Лукашенком сприймається українцями як країна мрії.

"Лукашенко для них" Сталін, якого на вас немає", лідер, здатний навести той самий міфічний "порядок". Наприклад, увігнати в землю по коліно голову сільради за" обіс*Ганну худобу", наказати цей момент посадити директора заводу за розбиті вікна на підприємстві і дати мудру пораду народу не жерти картоплю на ніч", – пише журналіст.

Однак, зазначив Сергій Щербина, навряд чи українці були б раді, якби їм насправді довелося жити в країні, яку очолює така людина, як Лукашенко.

"Український електорат Лукашенко при таких справах не жив. Вони б перші пішли проти свого пророка, якби у дворах на районах їх почали без розбору гвинтити за прогулянку з собачкою, ламаючи кінцівки в кращому випадку", – переконаний експерт.

Тому, резюмував Сергій Щербина, українцям треба не про Лукашенка мріяти, який, нібито, здатний "навести порядок", а самим пофарбувати свій під'їзд, зварити смачне згущене молоко і собі, і на продаж.

"Дивись і не знадобиться чудове начальство, яке покарає поганих і насипле борщу. Та й скидати його теж не знадобиться", - додав Щербина.

Politeka писала, що в Білорусі тривають акції протесту, які розгорілися після шостої перемоги на президентських виборах Олександра Лукашенка. До людей, які виходять на вулиці міст і протистоять силовикам, ризикуючи життями і здоров'ям, почали приєднуватися працівники білоруських підприємств.

З 11 серпня страйк оголосили працівники сфери транспорту, торгівлі, банків та IT-сфери. З четверга, 13 серпня, такі протести набули масового характеру, і по всій країні тисячі співробітників найбільших підприємств кидають роботу і виходять на акції на підтримку протестувальників.

Телеграм-канал NEXTA Live повідомляє про те, що до загальнонаціонального страйку приєдналися такі гіганти, як МАЗ, БелАЗ, Мінський верстатобудівний завод, «Гродно-Азот», «Белшина», «Мінський Завод шестерень», метро Мінська і багато інших.

При цьому всі працівники підкреслюють, що страйк — це законний і прописаний в Конституції вид протесту. За неї не можуть затримати, а звільнити всіх неможливо.

Українські футбольні фанати активно підтримують білорусів в їх протесті проти чинного режиму. Відзначається, що футбольні фанати по всій Україні виступили з підтримкою білоруських громадян в їх боротьбі за свободу в своїй країні.

Зокрема, до акцій підтримки білорусів приєдналися футбольні фанати з Харкова, Дніпра, Запоріжжя та інших міст. На опублікованих фото і відео можна побачити написи" Живе Білорусь " і зображення національного прапора Білорусі на стінах біля стадіонів.

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