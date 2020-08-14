Украинцы, восхищающиеся "мудрым руководством" Лукашенко, глубоко заблуждаются

Такое мнение на своей странице в Facebook озвучил украинский журналист, главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина, сообщает Politeka.

По его словам, Беларусь во главе с Лукашенко воспринимается украинцами как страна мечты.

"Лукашенко для них "Сталин, которого на вас нет", лидер, способный навести тот самый мифический "порядок". Например, вогнать в землю по колено главу сельсовета за "обос*анную скотину", приказать сей момент посадить директора завода за разбитые окна на предприятии и дать мудрый совет народу не жрать картошку на ночь", – пишет журналист.

Однако, отметил Сергей Щербина, вряд ли украинцы были бы рады, если бы им в действительности пришлось жить в стране, которую возглавляет такой человек, как Лукашенко.

"Украинский электорат Лукашенко при таких делах не жил. Они бы первые пошли против своего пророка, если бы во дворах на районах их начали без разбору винтить за прогулку с собачкой, ломая конечности в лучшем случае", – убежден эксперт.

Поэтому, резюмировал Сергей Щербина, украинцам надо не о Лукашенко мечтать, который, якобы, способен "навести порядок", а самим покрасить свой подъезд, сварить вкусную сгущенку и себе, и на продажу.

"Глядишь и не понадобится чудесное начальство, которое накажет плохих и насыпет борщу. Да и свергать его тоже не понадобится", – добавил Щербина.

Politeka писала, что в Беларуси продолжаются акции протеста, которые разгорелись после шестой победы на президентских выборах Александра Лукашенко. К людям, которые выходят на улицы городов и противостоят силовикам, рискуя жизнями и здоровьем, начали присоединяться работники белорусских предприятий.

С 11 августа забастовку объявили работники сферы транспорта, торговли, банков и IT-сферы. С четверга, 13 августа, такие протесты приняли массовый характер, и по всей стране тысячи сотрудников крупнейших предприятий бросают работу и выходят на акции в поддержку протестующих.

Телеграмм-канал NEXTA Live сообщает о том, что к общенациональной забастовке присоединились такие гиганты, как МАЗ, БелАЗ, Минский станкостроительный завод, «Гродно-Азот», «Белшина», «Минский Завод Шестерён», метро Минска и многие другие.

При этом все работники подчеркивают, что забастовка — это законный и прописанный в Конституции вид протеста. За нее не могут задержать, а уволить всех невозможно.

Украинские футбольные фанаты активно поддерживают белорусов в их протесте против действующего режима. Отмечается, что футбольные фанаты по всей Украине выступили с поддержкой белорусских граждан в их борьбе за свободу в своей стране.

В частности, к акциям поддержки белорусов присоединились футбольные фанаты из Харькова, Днепра, Запорожья и других городов. На опубликованных фото и видео можно увидеть надписи "Жыве Беларусь" и изображения национального флага Беларуси на стенах возле стадионов.

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