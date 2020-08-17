Президента України Володимира Зеленського розкритикували за надання загиблому в ДТП музиканту Андрію Кузьменку звання Героя України

Зокрема, як передає Politeka , відповідну позицію висловив відомий український блогер і волонтер Серж Марко.

"Просто фото останніх нагороджених посмертно Героїв України. Перші загинули при підриві в тилу у ворога. Другий (Кузьма Скрябін, - ред.) - при зіткненні з молоковозом. Висновку не буде. Боюсь щось в серцях ляпнути не те", - написав він.

Також волонтер додав у колаж фото оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі у 2016 році.

"Додам фото ще одного героя України. Співака. Нагородження якого підтримую. І все одно чомусь Кузьма в цьому списку здається зайвим, нє?" - написав волонтер.

В коментарях до допису також зазначили, що не розуміють, в чому полягав героїзм Кузьменка. "Я сам з подивом прочитав цю новину. А в чому героїзм Кузьми?", "А за що Кузьма герой України, що він зробив такого героїчного? Топив за Яника і робив популістичні заяви, що всіх треба виносити", - пишуть в коментарях.

Як відомо, в день народження Андрія Кузьменка президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що він підписав указ про присвоєння йому звання Героя України.