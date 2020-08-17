Президента України Володимира Зеленського розкритикували за надання загиблому в ДТП музиканту Андрію Кузьменку звання Героя України
Зокрема, як передає Politeka, відповідну позицію висловив відомий український блогер і волонтер Серж Марко.
"Просто фото останніх нагороджених посмертно Героїв України. Перші загинули при підриві в тилу у ворога. Другий (Кузьма Скрябін, - ред.) - при зіткненні з молоковозом. Висновку не буде. Боюсь щось в серцях ляпнути не те", - написав він.
Також волонтер додав у колаж фото оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі у 2016 році.
"Додам фото ще одного героя України. Співака. Нагородження якого підтримую. І все одно чомусь Кузьма в цьому списку здається зайвим, нє?" - написав волонтер.
В коментарях до допису також зазначили, що не розуміють, в чому полягав героїзм Кузьменка.
"Я сам з подивом прочитав цю новину. А в чому героїзм Кузьми?", "А за що Кузьма герой України, що він зробив такого героїчного? Топив за Яника і робив популістичні заяви, що всіх треба виносити", - пишуть в коментарях.
Як відомо, в день народження Андрія Кузьменка президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що він підписав указ про присвоєння йому звання Героя України.
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