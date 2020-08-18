Жителі окупованих територій вже чотири місяці не можуть зняти пенсії, які нараховуються на картки "Ощадбанку"

Бойовики "ДНР" не пропускають їх через КПВВ, а для виїзду потрібно отримати спеціальний дозвіл у» органів" окупаційної адміністрації і пред'явити реєстрацію на підконтрольній Україні частині країни.

Одна мешканок Донбасу розповіла в інтерв'ю "Радіо свобода", що справа дійшла до того, що грошей від "ДНР" не вистачає навіть на продукти.

"У людей не те, що на речі, у людей на продукти немає грошей. Люди від копійки до копійки виживають. Багато підприємств не працюють. Ні діти не можуть допомогти пенсіонерам, ні пенсіонери не можуть дітям допомогти. Пенсіонерам ще треба на лікування, а грошей немає", - зазначила жінка.

За її словами, жителям окупованих територій потрібно вибирати: купувати їжу або оплатити комунальні послуги.

"Місцеві пенсії дають, але що на ці гроші можна купити? Як можна на ці гроші вижити? Ніяк не можна вижити. Ліки дуже дорогі, товари - все дороге. Або поїсти, або лікуватися, або за цю квартиру платити. Вже не кажучи про те, щоб якусь купити одежинку собі",- поскаржилася жінка.

Раніше ми писали, що жителі так званої "ДНР" поскаржилися на відпочинок в місцевих курортах, які знаходяться на непідконтрольній Україні території на узбережжі Азовського моря. Серед найпопулярніших курортів виявилися Приморські населені пункти Новоазовськ, Сєдово і Безіменне.

За словами жителів Донбасу, відпочинок на цій окупованій території нагадує "курорт суворого режиму" або колонію. На курортах "ДНР" введено комендантську годину, стоять блокпости і в'їзд на пляж здійснюється за списками.



Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про радикальне рішення з приводу пенсій, хто залишиться без грошей.

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