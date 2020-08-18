Жители оккупированных территорий уже четыре месяца не могут снять пенсии, которые начисляются на карты "Ощадбанка"

Боевики «ДНР» не пропускают их через КПВВ, а для выезда нужно получить специальное разрешение у «органов» оккупационной администрации и предъявить регистрацию на подконтрольной Украине части страны.

Одна жительниц Донбасса рассказала в интервью "Радио свобода", что дело дошло до того, что денег от "ДНР" не хватает даже на продукты.

"У людей не то, что на вещи, у людей на продукты нет денег. Люди от копейки до копейки выживают. Многие предприятия не работают. Ни дети не могут помочь пенсионерам, ни пенсионеры не могут детям помочь. Пенсионерам еще надо на лечение, а денег нет", - отметила женщина.

По ее словам, жителям оккупированных территорий нужно выбирать: покупать еду или оплатить коммунальные услуги.

"Местные пенсии дают, но что на эти деньги можно купить? Как можно на эти деньги выжить? Никак нельзя выжить. Лекарства очень дорогие, товары – все дорогое. Либо покушать, либо лечиться, либо за эту квартиру платить. Уже не говоря о том, чтобы какую-то купить одежонку себе", - пожаловалась женщина.

Ранее мы писали, что жители так называемой "ДНР" пожаловались на отдых в местных курортах, которые находятся на неподконтрольной Украине территории на побережье Азовского моря. Среди самых популярных курортов оказались приморские населенные пункты Новоазовск, Седово и Безыменное.

По словам жителей Донбасса, отдых на этой оккупированной территории напоминает "курорт строгого режима" или колонию. На курортах "ДНР" введен комендантский час, стоят блокпосты и въезд на пляж осуществляется по спискам.



Напомним, что ПФУ предупредил украинцев о радикальном решении по поводу пенсий, кто останется без денег.

Как сообщала Politeka, выход на пенсию до 45 лет, украинцам назвали главные условия.

Также Politeka писала, что украинцы могут не вовремя выйти на пенсию, кто окажется под ударом.











