Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко відмовився від перевиборів, пригрозивши білорусам долею України

За словами Лукашенка, його відхід може поставити білорусів на коліна.

"І пам'ятайте: загубіть першого президента – це буде початок вашого кінця. Ви завжди будете, як в Україні, інших країнах, стояти на колінах і молитися невідомо на кого", - заявив Лукашенко.

Також Лукашенко підкреслив, що заклики з боку України про перевибори загрожують Білорусі.

Користувачі мережі розділилися в думках коментуючи таку заяву Лукашенка. Багато обурилися такими образливими словами від президента Білорусі, але були і ті, хто повністю з ним погодився.

"Людей не те що на коліна, а в позу поставили - довели до злиднів", "на колінах перед Росією Стоїте ви, пан Лукашенко, в досить зручній позі для Путіна", "він правду говорить, розвалили країну, підприємств немає, зарплати мізер, на пенсію вже не підеш, всі хто ще щось може - їдуть за кордон працювати", "він правду говорить. В Україні не живуть, а виживають. Хто як може", " українці ніколи ні перед ким не стоять на колінах. Це довела історія. Якби стояла, то була б з Путіним.", " А ти став на коліна перед Росією! Трохи трон захитався - Путін допоможи !" - писали українці в мережі.

Нагадавши, у Лукашенка перейшли до прямих погроз страйкуючим робітникам.

Раніше Politeka повідомляла, що білорусів, які підтримали Лукашенка на мітингу в Мінську, жорстоко обдурили.

Також Politeka писала, що Лукашенко витер ноги об інтереси України.