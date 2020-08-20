А как бы вы ответили Лукашенко?

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко отказался от перевыборов, пригрозив белорусам судьбой Украины

По словам Лукашенко, его уход может поставить белорусов на колени.

"И помните: загубите первого президента – это будет начало вашего конца. Вы всегда будете, как в Украине, других странах, стоять на коленях и молиться неизвестно на кого", - заявил Лукашенко.

Также Лукашенко подчеркнул, что призывы со стороны Украины о перевыборах угрожают Беларуси.

Пользователи сети разделились во мнениях комментируя такое заявление Лукашенко. Многие возмутились такими оскорбительными словами от президента Беларуси, но были и те, кто полностью с ним согласился.

"Людей не то что на колени, а в позу поставили - довели до нищеты", "На коленях перед Россией стоите вы, пан Лукашенко, в достаточно удобной позе для Путина", "Он правду говорит, развалили страну, предприятий нет, зарплаты мизер, на пенсию уже не пойдешь, все кто ещё что-то может - едут за границу работать", "Он правду говорит. В Украине не живут, а выживают. Кто как может", "Украинцы никогда ни перед кем не стоят на коленях. Это доказала история. Если бы стояла, то была бы с Путиным.", " А ты встал на колени перед Россией! Чуть трон зашатался - Путин помоги !" - писали украинцы в сети.

Напомним, у Лукашенко перешли к прямым угрозам бастующим рабочим.

Ранее Politeka сообщала, что белорусов, поддержавших Лукашенко на митинге в Минске, жестоко обманули.

Также Politeka писала, что Лукашенко вытер ноги об интересы Украины.