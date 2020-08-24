Мать Андрея Кузьменко (Кузьмы Скрябина) обратилась к украинцам с мощной речью

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу Ольги Кузьменко в Facebook.

Мать легендарного украинца не сдержалась после атаки рейтеров из-за присвоения в 2020 году Андрею Кузьменко звания Героя Украины.

"Я хочу сказать всем, кому звание Андрея не дает дышать - успокоитесь, дышите глубоко, не завидуйте... заботьтесь о своих детях, воспитывайте их без злобы и зависти к ближнему, ибо ваш дурной пример наложит на их судьбу дрянной след...",- отметила Ольга Кузьменко.

Она призвала вместо того, чтобы осуждать, попытаться повторить путь Андрея Кузьменко, и достичь того, что удалось ему.

"А Андрея душу, и мою оставьте в покое, потому что не вам судить... Кто вы такие... в этой жизни? Праведники...??! Герои..? Судьи? Только Бог сейчас судья для Андрея и его земных дел", - говорится в обращении.

"Несмотря на все ваши злобные выпады против моего сына - не дай вам Бог потерять ребенка,так как потеряла я, потеряли ли матери своих детей на фронте!!! Опомнитесь, не делайте шоу по ТВ каналам, где вы просиживаете напрасно часами, безрезультатно. Ваша болтовня никого уже не интересует. Я смотрю на вас, как на неудачников, которые завидуют даже мертвым. Мне вас жаль... это выглядит ничтожно!», - отметила мать знаменитого украинца.

Ольга Кузьменко подчеркнула. Что ее сын никогда не стремился к наградам и титулам, они сами его нашли, правда уже посмертно.

"Остановитесь, вытрите слюну и начинайте действовать, может и вы послужите Украине не словоблудием, а делом...», - подытожила она свое мощное обращение.

Большое количество украинцев не смогли пройти мимо ситуации, которая возникла. В Сети активно поддерживают мать Кузьмы.

«Не заростет к Кузьме народная тропа... как бы этого не хотели эти недоумки! Пусть они назовут хотя бы одного публичного человека,которого бы так искренне любил и уважал народ??? можно иметь целую кучу тех наград, но любовь своего народа - это самая заслуженная награда!!! А воспитать такого сына, то есть большая гордость!!! Безгранично вас любим и чтим, дорогая наша Ольга Михайловна!!! Держитесь, мы с Вами!", "Уважаемая госпожа Ольга Михайловна щиро благодарим за Андрея, за такого очень выдающегося человека которого очень не хватает рядом с нами. А вам уважаемая Ольга Михайловна здоровья терпения и всех благ Господних пусть Вас Господь бережет", - пишут в сети.

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