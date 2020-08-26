Українська військова, журналістка і блогер Олена Білозерська завершила службу у ЗСУ
Як передає Politeka, про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі.
За її словами, вона звільнилася в запаз за станом здоров'я і в найближчий час буде займатись лікуванням.
"Сьогодні останній день моєї служби у ЗСУ. Звільнилася в запас за станом здоров'я. Я тепер теж ветеранка - неоголошеної замороженої війни. У найближчих планах - лікування, а там побачимо. Думаю, моя подальша діяльність так чи інакше буде пов'язана із захистом Вітчизни. І так, я повернуся на фронт, якщо ситуація зміниться", - написала вона.
Також вона зпевнила, що не збирається брати участь у виборах, тому попросила "не розводити політичну конспірологію".
"Однак і осторонь політичних процесів більше не буду. Мені тепер можна писати усе, за що не забанить Цукерберг", - зазначила Білозерська.
Вона повідомила, що надалі планує підтримувати проукраїнські сили та спробує реалізувати кілька творчих задумів.
Також військова подякувала всім командирам та підлеглим, які служили разом з нею протягом цих років.
Нагадаємо, раніше Олена Білозерська порадила білорусам готуватись до партизанщини на випадок поразки їхнього повстання.
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