Кабінет Міністрів остаточно вирішив закрити кордони України для іноземців і визначив терміни

Як передає Politeka.net, прем'єр-міністр Денис Шмигаль зробив відповідну заяву під час засідання уряду, яке відбулося 26 серпня.

Члени Кабміну одноголосно підтримали ідею заборонити в'їзд в Україну для іноземців з "червоних" зон епідемічної безпеки. Нові обмеження діятимуть близько місяця: з 29 серпня по 28 вересня. Денис Шмигаль підкреслив, що будуть і деякі винятки.

"Крім тих, хто має посвідку на проживання, є членами міжнародних і гуманітарних місій, міжнародних екіпажів і так далі", - заявив глава уряду. - "Окремі випадки щодо можливості перетину кордону розглядатиме голова Державної прикордонної служби".

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков більш детально розповів про категорії іноземців, яким дозволять в'їхати на територію України навіть після заборони. Його зможуть обійти мандрівники, які їдуть транзитом, люди, які навчаються в українських навчальних закладах, військовослужбовці ЗСУ. Крім того, пустять іноземців, які постійно проживаюют в Україні і вже оформили посвідку на проживання, визнані біженцями, особам, які приїхали на запрошення МЗС, дипломатам, а також членам їх сімей.

До списку потрапили ще водії, члени екіпажів міжнародних рейсів, інструктори з країн НАТО та й учасників "Партнерства НАТО", які займаються підготовкою ЗСУ або приїжджають запрошенню Міністерсва оборони, діячі культури з відповідними запрошеннями, спортсмени - учасники змагань, особи, які перевозять клітини для трансплантації або їдуть лікувати в Україну.

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