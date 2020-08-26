Кабинет министров окончательно решил закрыть границы Украины для иностранцев и определил сроки

Как передает Politeka.net, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал соответствующее заявление во время заседания правительства, которое состоялось 26 августа.

Члены Кабмина единогласно поддержали идею запретить въезд в Украину для иностранцев из "красных" зон эпидемической безопасности. Новые ограничения будут действовать около месяца: с 29 августа по 28 сентября. Денис Шмыгаль подчеркнул, что будут и некоторые исключения.

"Кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членамим международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и так далее", - заявил глава правительства. - "Отдельные случаи о возможности пересечения границы будет рассматривать председатель Государственной пограничной службы".

Министр внутренних дел Арсен Аваков более подробно рассказал о категориях иностранцев, которым разрешат въехать на территорию Украины даже после запрета. Его смогут обойти путешественники, которые едут транзитом, люди, которые учатся в украинских учебных заведениях, военнослужащие ВСУ. Кроме того, пустят иностранцев, которые постоянно проживаюют в Украине и уже оформили вид на жительство, признанны беженцами, лицам, приехавшим по приглашению МИД, дипломатам, а также членам их семей.

В список попали еще водители, члены экипажей международных рейсов, инструкторы из стран НАТО и и участников "Партнерства НАТО", которые занимаются подготовкой ВСУ или приезжают приглашению Министерсва обороны, деятели культуры с соответствующими приглашениями, спортсмены - участники соревнований, лица, которые перевозят клетки для трансплантации или едут лечить в Украину.

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