У мережі показали чим годують українських військовослужбовців

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікував доброволець Михайло Шептуха на своїй сторінці в Facebook.

"Вечеря кістками курки в 28-й бригаді! Немає слів. Начальнику їдальні по барабану!",- йдеться у підписі до знімка.

Знімок також поширила і відомий волонтер Наталія Юсупова, 

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"Тільки публічна прочуханка допомагає. Знову починається свавілля з військовим харчуванням. 28 бригада, це що взагалі таке?",- обурилася вона в підписі до фото.

Українці в мережі також висловили своє невдоволення раціоном військовослужбовців.

"О**. А де гроші, які я з підприємства плачу у вигляді військового збору?", "Нормально тобі там насипали не скаржся, повір по початок було взагалі що собаки жерти не хотіли", " це пипец ,як Ви там тримайтеся на такій їжі?",- писали обурені українці під знімком.
 

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Як встановили слідчі, молодший лейтенант, погрожуючи заходами дисциплінарного впливу, віддавав підлеглим незаконні накази отримувати зі складу військової частини продукти харчування для їдальні госпіталю в меншій кількості, ніж встановлено нормами.

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