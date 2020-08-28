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У мережі показали чим годують українських військовослужбовців

Як передає Politeka.net, відповідне фото опублікував доброволець Михайло Шептуха на своїй сторінці в Facebook.

"Вечеря кістками курки в 28-й бригаді! Немає слів. Начальнику їдальні по барабану!",- йдеться у підписі до знімка.

Знімок також поширила і відомий волонтер Наталія Юсупова,

"Тільки публічна прочуханка допомагає. Знову починається свавілля з військовим харчуванням. 28 бригада, це що взагалі таке?",- обурилася вона в підписі до фото.

Українці в мережі також висловили своє невдоволення раціоном військовослужбовців.