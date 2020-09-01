Ось таке відношення до наших захисників...

У мережі показали, в яких умовах лікується поранений на Донбасі український військовий

Слова родички хлопця передає Інтернет видання "Про головне".

"Сьогодні потрапила в лікарню, відвідати племінника, вісь яку картину побачила. Лежить хлопець, воїн який важко поранений, переніс 28 операцій, ще повинні робити операцію, на цьому гнилому ліжку, без постелі, на клейонці, роздягнений", - повідомила жінка.

За її словами, таке ставлення до українських воїнів просто недозволене.

"Ця дитина захищала нас всіх від ворога, а до нього поставилися як до собаки, господарі собакам дають що найкраще. Я шокована нашими лікарями і санітарками. Дуже підло вони надходять, з такими дітьми, людьми. Багато я побачила, але все не написати. Сором і сором медичним працівникам", - уклала вона.

Раніше ми повідомляли, що в мережі показали чим годують українських військовослужбовців.

"Вечеря кістками курки в 28-й бригаді! Немає слів. Начальнику їдальні по барабану!",- підписав знімок військовослужбовець.

Українці в мережі висловили своє невдоволення раціоном військовослужбовців.