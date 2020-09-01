У мережі показали, в яких умовах лікується поранений на Донбасі український військовий
Слова родички хлопця передає Інтернет видання "Про головне".
"Сьогодні потрапила в лікарню, відвідати племінника, вісь яку картину побачила. Лежить хлопець, воїн який важко поранений, переніс 28 операцій, ще повинні робити операцію, на цьому гнилому ліжку, без постелі, на клейонці, роздягнений", - повідомила жінка.
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За її словами, таке ставлення до українських воїнів просто недозволене.
"Ця дитина захищала нас всіх від ворога, а до нього поставилися як до собаки, господарі собакам дають що найкраще. Я шокована нашими лікарями і санітарками. Дуже підло вони надходять, з такими дітьми, людьми. Багато я побачила, але все не написати. Сором і сором медичним працівникам", - уклала вона.
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