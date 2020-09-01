Українські школи готові до формату дистанційної освіти, якщо країну накриє нова хвиля китайського вірусу

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Полтавської області, передає "Українська правда".

За його словами, в будь-якому випадку онлайн – школа-це не вихід, оскільки вона не дає дітям спілкування в тій мірі, в якій вони його потребують, а також позбавляє відчуття свободи.

"Саме таку свободу і спілкуванню ти можеш навчитися тільки в школі. І краще, я впевнений, знання сприймаються, коли ти бачиш вчителя, коли вчитель до тебе підходить. Замінити живу школу на школу онлайн неможливо".

І тут же він підкреслив, що країна може повернутися до цього формату знову, якщо буде велика хвиля COVID-19.

Зеленський також зазначив, що Україна однією з перших в Європі показала, що таке школа онлайн, запустивши не тільки уроки по інтернету, але і на телебаченні.

"Чому ми робили TV, тому що, на жаль, на відміну від деяких або багатьох країн, інтернету у нас в селах немає поки. Але ми теж займаємося цією програмою", - запевнив гарант.

Раніше ми писали, що в уряді роздумують над позаплановим відпочинком для дітей.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За його словами, школярів можуть чекати додаткові канікули, пов'язані з проведенням місцевих виборів в умовах пандемії.

Ми також розповідали про те, що дистанційне навчання буде в регіонах, які потрапили в "червону зону".

Нагадаємо, шкільні канікули зміняться, в Міносвіти зробили термінову заяву.

Як повідомляла Politeka, дитину можуть виключити зі школи за порушення карантину.

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