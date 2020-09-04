"Гірше ідіотів вже складно уявити. "Гідна" заміна скотиняку з вилами і лабутенам на візку. Співаючий Черновецький і встромляє Допкін нервово курять в сторонці. Для тих хто не в курсі, це депутат СН і кандидат в мери, Верещук, знімає ролик для передвиборної компанії. Зелені клоуни не перестають придурюватися, все що вміють. До речі, я спочатку подумала, що вона в рожевих ластах", - зазначила волонтер.

Сама Верещук зазначила, ролик не є епатажним, а цілком прийнятний і пристойний.

"Куди-небудь, аби до корита", "Ми вже в європейській Україні. Досить!", "Візьміть мене хоч куди-небудь", "Ніяк не заспокоїться!!!! Любить владу і халявні гроші", " це капець. Так захворіти. У двері не пускають, так у вікно залізу", - писали українці в мережі.

"А те, що він креативний - так, тому що ми живемо зараз у світі 21-го століття", - зазначила нардеп.Раніше ми повідомляли, що в мережі розкритикували можливе висунення Петра Порошенка на пост градоначальника столиці: