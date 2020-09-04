Волонтер Наталія Юсупова розкритикувала зйомки передвиборчого ролика кандидата в мери Києва від "Слуги народу" Ірини Верещук
Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.
"Гірше ідіотів вже складно уявити. "Гідна" заміна скотиняку з вилами і лабутенам на візку. Співаючий Черновецький і встромляє Допкін нервово курять в сторонці. Для тих хто не в курсі, це депутат СН і кандидат в мери, Верещук, знімає ролик для передвиборної компанії. Зелені клоуни не перестають придурюватися, все що вміють. До речі, я спочатку подумала, що вона в рожевих ластах", - зазначила волонтер.
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Сама Верещук зазначила, ролик не є епатажним, а цілком прийнятний і пристойний.
"А те, що він креативний - так, тому що ми живемо зараз у світі 21-го століття", - зазначила нардеп.
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