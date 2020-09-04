Патріарх Філарет захворів на коронавірус

Про це повідомляє Politeka з посиланням сторінку "Української православної церкви Київського патріархату" в Twitter.

В повідомленні УПЦ зазначається, що один із лідерів українського православ’я патріарх Філарет захворів на коронавірусну хворобу COVID-19 і наразі перебуває у лікарні.

"Повідомляємо, що у святійшого патріарха Філарета під час планового тестування виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я патріарха задовільний. Просимо святих молитов за здоров’я та одужання патріарха Філарета", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Філарету (в миру Михайло Денисенко) вже 90 років.

Слід зазначити, що від початку карантину в Україні на коронавірус вже перехворіли чимало представників церков, зокрема з числа так званої "УПЦ Московського патріархату". На жорсткій фазі карантину храми були закриті для прихожан, щоб запобігати масовому поширенню COVID-19, однак на разі більшість церков вже відкрились.

Більш того, нещодавно попи Московського патріархату влаштували хресну ходу на Тернопільщині, в якій брали участь сотні людей, що пересувались організованою колоною.

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