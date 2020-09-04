Лікар Інна Бондарчук-Поліщук присоромила українців за легковажне ставлення до пандемії
Крім того, лікар опублікувала на своїй особистій сторінці в мережі Facebook показове фото з чергою швидких під інфекційним відділенням Центральної міської лікарні №1 Житомира.
При цьому вона зазначила, що це найкращий аргумент проти тверджень людей, які вважають захворювання вигадкою або звичайною застудою.
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"Ці фотографії для тих, хто пише в Facebook, що китайський вірус-це все фейк, що це тільки відмивання коштів. А ось тепер вам докази. 10:00 ранку, черга швидких допомог з хворими біля інфекційного відділення", – написала лікар.
За її словами, у всіх діагностують підозру і підтверджений китайський вірус, і такі черги зі швидких – кожен день.
"А якщо і цих доказів комусь мало, то приходьте у відділення і побачите все самі",- звернулася Бондарчук-Поліщук до українців.
Також раніше повідомлялося, що відомий лікар-інфекціоніст Віталій Янченко розповів, коли в Україні очікується пік захворюваності на китайський вірус.
За його словами, Україна починає входити в пік захворюваності, який прийдеться на осінь 2020 року. Найсумніша статистика по захворюваності чекає українців через кілька тижнів.
Нагадаємо, українцям розповіли, що діється в лікарнях "червоної" зони.
Як повідомляла Politeka, дані щодо смертності від китайської зарази в Україні поставили під сумнів.
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