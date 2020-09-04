Патриарх Филарет заболел коронавирусом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой страницу "Украинской православной церкви Киевского патриархата" в Twitter.

В сообщении УПЦ отмечается, что один из лидеров украинского православия патриарх Филарет заболел коронавирусной болезнью COVID-19 и сейчас находится в больнице.

"Сообщаем, что у святейшего патриарха Филарета во время планового тестирования выявлен положительный результат на COVID-19. Сейчас владыка проходит курс лечения в больнице. Состояние здоровья патриарха удовлетворительное. Просим святых молитв о здравии и выздоровлении патриарха Филарета", - говорится в сообщении.

Как известно, Филарету (в миру Михаил Денисенко) уже 90 лет.

Следует отметить, что с начала карантина в Украине коронавирусом уже переболели многие представители церквей, в частности из числа так называемой "УПЦ Московского патриархата". На жесткой фазе карантина храмы были закрыты для прихожан, чтобы предотвращать массовое распространение COVID-19, однако на данный момент большинство церквей уже открылись.

Более того, недавно попы Московского патриархата устроили крестный ход на Тернопольщине, в котором принимали участие сотни людей, передвигавшихся организованной колонной.

Напомним, украинцам рассказали, что творится в больницах "красной" зоны.

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