Дочка Кузьми Скрябіна вперше розповіла, як пережила трагічну подію-смерть батька

Як відомо, Андрій Кузьменко, легендарний український музикант і батько Барбари Кузьменко, загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Автомобіль, за кермом якого перебував Кузьма, зіткнувся з молоковозом. В результаті чого співак помер на місці.

Дочка покійного артиста Барбара Кузьменко відверто розповіла для програми " ЖВЛ", як пережила трагедію.

"Це якраз був мій перший курс. Була сесія і я була настільки на заспокійливих, на транквілізаторах, що дуже багато всього Я не пам'ятаю, тому що вони приглушують пам'ять. Зверталася до фахівців, і досі звертаюся, тому що досі не пережила його втрату. Воно не відпускає і я не знаю, скільки потрібно часу, щоб мене відпустило",- згадала Барбара.

Дівчина розповіла, що перший час не могла чути голос батька, не могла слухати його пісні.

"Не могла деякий час слухати, чути голос взагалі. Ні по радіо, ні десь в магазині, якщо десь чула пісню. І тільки ось зараз, я вже можу слухати. Я його дуже сильно люблю. Дуже сумую, так досі до кінця не знаю, як це все подолати", - заявила Барбара.

Вона згадує, що батько завжди ставився до неї, як до дорослої. У подорожах вони часто відвідували концерти знаменитостей, бачили виступ Мадонни і Леді Гаги. Батько прищеплював дочці смак до музики і кіно.

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