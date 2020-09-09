Невже так складно було прилаштувати хлопців?

У Черкасах українські військовослужбовці були змушені ночувати на вокзалі



Інцидент стався 2-го вересня - про прибуття в місто солдатів і офіцерів у військовій частині нікого не попередили, передає портал "ПроВсе".

"Солдати приїхали вночі, частина не була попереджена про час прибуття. Вранці, як тільки було можливо, за ними виїхали. Вночі намагалися знайти їм місце для ночівлі в Черкасах, але всі відмовили", - повідомив військовослужбовець Дмитро Московчук.

За словами представника частини, ситуація трапилася через те, що мобільними телефонами подібну інформацію розголошувати забороняється. А чому не доповіли про прибуття солдатів військовими засобами - невідомо.

Під навісом військовослужбовці провели всю ніч. Крім незручностей, воїни їли лише сухий пайок.

Раніше ми повідомляли, що 6 вересня в зоні ООС на невідомому вибуховому пристрої в районі населеного пункту Новгородське підірвалася Автомобільна розливна станція АРС-14. В результаті вибуху були поранені двоє військовослужбовців.

Через добу боєць помер у лікарні від численних опіків. Загиблим виявився матрос, вогнеметник вогнеметного взводу роду радіаційного хімічного біологічного захисту 35-ї окремої бригади морської піхоти Руслан Михайлович Волков.

Нагадавши, Україна оплакує мужнього воїна, що відомо про героя.

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