В Черкассах украинские военнослужащие были вынуждены ночевать на вокзале
Инцидент произошел 2-го сентября - о прибытии в город солдат и офицеров в воинской части никого не предупредили, передает портал "ПроВсе".
"Солдаты приехали ночью, часть не была предупреждена о времени прибытия. Утром, как только было возможно, за ними выехали. Ночью пытались найти им место для ночевки в Черкассах, но все отказали", - сообщил военнослужащий Дмитрий Московчук.
Концерт Киркорова оказался под угрозой из-за фанатки, устроившей стриптиз перед артистом: кадры позора
Ольгу Бузову унизили при всех, Бородина из "Дом-2" отыгралась: "Мурик..."
ЧП в метро Харькова: пассажиров обрекли на мучения, видео переполоха
Скандал на "Танцях з зірками", решение судей ошеломило зрителей: "Несправедливо, это одна из лучших пар"
По словам представителя части, ситуация случилась из-за того, что мобильными телефонами подобную информацию разглашать запрещается. А почему не доложили о прибытии солдат военными средствами - неизвестно.
Под навесом военнослужащие провели всю ночь. Кроме неудобств, воины ели лишь сухой пайок.
Ранее мы сообщали, что 6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.
Спустя сутки боец скончался в больнице от многочисленных ожогов. Погибшим оказался матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Михайловик Волков.
Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о Герое.
Как сообщала Politeka, ЧП на Донбассе: бойцы ВСУ бесследно исчезли на передовой, срочное обращение штаба.
Также Politeka писала, что на Донбассе оборвалась жизнь защитника Украины: известны подробности трагедии.