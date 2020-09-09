Неужели так сложно было пристроить парней?

В Черкассах украинские военнослужащие были вынуждены ночевать на вокзале



Инцидент произошел 2-го сентября - о прибытии в город солдат и офицеров в воинской части никого не предупредили, передает портал "ПроВсе".

"Солдаты приехали ночью, часть не была предупреждена о времени прибытия. Утром, как только было возможно, за ними выехали. Ночью пытались найти им место для ночевки в Черкассах, но все отказали", - сообщил военнослужащий Дмитрий Московчук.

По словам представителя части, ситуация случилась из-за того, что мобильными телефонами подобную информацию разглашать запрещается. А почему не доложили о прибытии солдат военными средствами - неизвестно.

Под навесом военнослужащие провели всю ночь. Кроме неудобств, воины ели лишь сухой пайок.

Ранее мы сообщали, что 6 сентября в зоне ООС на неизвестном взрывном устройстве в районе населенного пункта Новгородское подорвалась автомобильная разливочная станция АРС-14. В результате взрыва были ранены двое военнослужащих.

Спустя сутки боец скончался в больнице от многочисленных ожогов. Погибшим оказался матрос, огнеметчик огнеметного взвода рода радиационной химической биологической защиты 35-й отдельной бригады морской пехоты Руслан Михайловик Волков.

Напомним, Украина оплакивает мужественного воина, что известно о Герое.

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