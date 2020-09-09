Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський поділився своїми враженнями про Україну

Під час першого візиту в Україну його захопила її велич і відмінність. Про це він розповів у відеозверненні, яке було опубліковано в Facebook Ukraine Now, описавши все, чим, на його думку, наша країна виділяється на тлі інших (щоб подивитися відео проскрольте до кінця сторінки).

"Коли я вперше відвідав незалежну Україну, я був вражений її величчю і відзнакою. Я завжди розумів і не раз переконувався, що Україна – це не Росія. Україна-красива країна з її Чорним морем, Карпатами, величними річками і красивими містами. Україна-країна чудової культури, де склалася традиції різних мов і конфесій", – зазначив експерт Польщі.

Він також додав, що його вразило українське суспільство, люди в країні дуже енергійні, дуже рішучі, талановиті і готові працювати і боротися за демократичне майбутнє.

World About Ukraine - Aleksander Kwaśniewski Олександр Кваснєвський обіймав посаду президента Польщі у 1995-2005 роках. Своїм співгромадянам він запам’ятався енергійністю, рішучістю, впровадженням нової Конституції, вступом в НАТО та Європейський Союз. А для українців Кваснєвський став справжнім другом, який активно підтримує Україну у політичних та культурних питаннях. У відеозверненні він розмірковує про самодостатність України, говорить про молоде покоління, прогнозує країні велике європейське майбутнє. Такі слова дійсно надихають! #WorldAboutUkraine #UkraineNOW #Ukraine Aleksander Kwaśniewski served as a President of Poland from 1995 to 2005. For the Poles, hе is remembered for his energy, determination, implementation of the new Constitution, and accession to NATO and the European Union. For Ukrainians, Kwasniewski has become a true friend who actively supports Ukraine in political and cultural issues. In the video, he reflects on Ukraine's self-sufficiency, speaks about the younger generation and predicts a great European future for the country. Such words are really inspiring! #WorldAboutUkraine #UkraineNOW #Ukraine Gepostet von Ukraine NOW am Dienstag, 8. September 2020

"А те, що вразило мене найбільше – це люди: дуже енергійні, дуже рішучі, талановиті і готові працювати і боротися за демократичне майбутнє суверенної України. Я вражений молоддю і я думаю, що молоде покоління і є двигуном, завдяки якому українці готові побудувати таку прекрасну демократичну Україну, частину нашого процвітаючого світу", – додав Кваснєвський.

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