Олександр Кваснєвський обіймав посаду президента Польщі у 1995-2005 роках. Своїм співгромадянам він запам’ятався енергійністю, рішучістю, впровадженням нової Конституції, вступом в НАТО та Європейський Союз. А для українців Кваснєвський став справжнім другом, який активно підтримує Україну у політичних та культурних питаннях. У відеозверненні він розмірковує про самодостатність України, говорить про молоде покоління, прогнозує країні велике європейське майбутнє. Такі слова дійсно надихають! #WorldAboutUkraine #UkraineNOW #Ukraine Aleksander Kwaśniewski served as a President of Poland from 1995 to 2005. For the Poles, hе is remembered for his energy, determination, implementation of the new Constitution, and accession to NATO and the European Union. For Ukrainians, Kwasniewski has become a true friend who actively supports Ukraine in political and cultural issues. In the video, he reflects on Ukraine's self-sufficiency, speaks about the younger generation and predicts a great European future for the country. Such words are really inspiring! #WorldAboutUkraine #UkraineNOW #Ukraine