Екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський поділився своїми враженнями про Україну
Під час першого візиту в Україну його захопила її велич і відмінність. Про це він розповів у відеозверненні, яке було опубліковано в Facebook Ukraine Now, описавши все, чим, на його думку, наша країна виділяється на тлі інших (щоб подивитися відео проскрольте до кінця сторінки).
"Коли я вперше відвідав незалежну Україну, я був вражений її величчю і відзнакою. Я завжди розумів і не раз переконувався, що Україна – це не Росія. Україна-красива країна з її Чорним морем, Карпатами, величними річками і красивими містами. Україна-країна чудової культури, де склалася традиції різних мов і конфесій", – зазначив експерт Польщі.
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Він також додав, що його вразило українське суспільство, люди в країні дуже енергійні, дуже рішучі, талановиті і готові працювати і боротися за демократичне майбутнє.
"А те, що вразило мене найбільше – це люди: дуже енергійні, дуже рішучі, талановиті і готові працювати і боротися за демократичне майбутнє суверенної України. Я вражений молоддю і я думаю, що молоде покоління і є двигуном, завдяки якому українці готові побудувати таку прекрасну демократичну Україну, частину нашого процвітаючого світу", – додав Кваснєвський.
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