Журналіст Роман Скрипін зробив пропозицію для відновлення України і висловився про чинну владу

Його слова передає портал ne-vse.pro.

"Якщо в українських політиків конфіскувати все, що вони вкрали у держави, то Україна вийде з кризи за одну годину", - упевнений журналіст.

За його словами, вплив та можливості керівника Офісу президента України виходять за всі рамки.

"А ви бачили останні" стратегічні розробки " про те, хто такий Єрмак? Ні? А там чорним по білому написано, що необхідно максимально обмежити спілкування з пресою і наполегливо формувати імідж "Єрмак = президент". Оце справи! - подумав я собі. І не втомлююся питати і далі: чому команда Зеленського і сам Зеленський вперто порушують закони України і Конституцію?",- задається питанням журналіст.

Скрипін зазначив, що така посада ця посада не передбачена еі одним законом , а отже є не окресленими повноваженнями.

"А чому? А тому що так зручно. Безкарно сидіти на вухах у президента, щоб бути мало не самопроголошеним президентом", - упевнений він.

За словами журналіста, закон про повноваження Єрмака варто вже прийняти.

"А зробіть. Щоб ні в мене, ні в інших не виникало питання: яку @уя людина, яку я не вибирав, і яка статусно незрозуміло хто, вирішує життєвоважливі питання і готова знехтувати безпекою і національними інтересами", - зазначив журналіст.

Нагадавши, Зеленський відреагував на образливе висловлювання Лероса.

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