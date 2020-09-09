Экс-президент Польши Александр Квасьневский поделился своими впечатлениями об Украине
Во время первого визита в Украину его восхитило ее величие и отличие. Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook Ukraine Now, описав все, чем, по его мнению, наша страна выделяется на фоне других (чтобы посмотреть видео проскрольте до конца страницы).
"Когда я впервые посетил независимую Украину, я был поражен ее величием и отличием. Я всегда понимал и не раз убеждался, что Украина – это не Россия. Украина – красивая страна с ее Черным морем, Карпатами, величественными реками и красивыми городами. Украина – страна замечательной культуры, сложившейся традиции разных языков и конфессий", – отметил експрезидент Польши.
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Он также добавил, что его впечатлило украинское общество, люди в стране очень энергичные, очень решительные, талантливые и готовы работать и бороться за демократическое будущее.
"А то, что поразило меня больше всего – это люди: очень энергичные, очень решительные, талантливые и готовы работать и бороться за демократическое будущее суверенной Украины. Я поражен молодежью и я думаю, что молодое поколение и является двигателем, благодаря которому украинцы готовы построить такую прекрасную демократическую Украину, часть нашего процветающего мира", – добавил Квасьневский.
Напомним, журналист предложил действующий способ поставить Украину на ноги.
Как Politeka сообщала, писатель Курков поддержал русскоязычных жителей Украины.
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