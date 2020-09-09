Экс-президент Польши Александр Квасьневский поделился своими впечатлениями об Украине

Во время первого визита в Украину его восхитило ее величие и отличие. Об этом он рассказал в видеообращении, которое было опубликовано в Facebook Ukraine Now, описав все, чем, по его мнению, наша страна выделяется на фоне других (чтобы посмотреть видео проскрольте до конца страницы).

"Когда я впервые посетил независимую Украину, я был поражен ее величием и отличием. Я всегда понимал и не раз убеждался, что Украина – это не Россия. Украина – красивая страна с ее Черным морем, Карпатами, величественными реками и красивыми городами. Украина – страна замечательной культуры, сложившейся традиции разных языков и конфессий", – отметил експрезидент Польши.

Он также добавил, что его впечатлило украинское общество, люди в стране очень энергичные, очень решительные, талантливые и готовы работать и бороться за демократическое будущее.

World About Ukraine - Aleksander Kwaśniewski Олександр Кваснєвський обіймав посаду президента Польщі у 1995-2005 роках. Своїм співгромадянам він запам’ятався енергійністю, рішучістю, впровадженням нової Конституції, вступом в НАТО та Європейський Союз. А для українців Кваснєвський став справжнім другом, який активно підтримує Україну у політичних та культурних питаннях. У відеозверненні він розмірковує про самодостатність України, говорить про молоде покоління, прогнозує країні велике європейське майбутнє. Такі слова дійсно надихають! #WorldAboutUkraine #UkraineNOW #Ukraine Aleksander Kwaśniewski served as a President of Poland from 1995 to 2005. For the Poles, hе is remembered for his energy, determination, implementation of the new Constitution, and accession to NATO and the European Union. For Ukrainians, Kwasniewski has become a true friend who actively supports Ukraine in political and cultural issues. In the video, he reflects on Ukraine's self-sufficiency, speaks about the younger generation and predicts a great European future for the country. Such words are really inspiring! #WorldAboutUkraine #UkraineNOW #Ukraine Gepostet von Ukraine NOW am Dienstag, 8. September 2020

"А то, что поразило меня больше всего – это люди: очень энергичные, очень решительные, талантливые и готовы работать и бороться за демократическое будущее суверенной Украины. Я поражен молодежью и я думаю, что молодое поколение и является двигателем, благодаря которому украинцы готовы построить такую прекрасную демократическую Украину, часть нашего процветающего мира", – добавил Квасьневский.

Напомним, журналист предложил действующий способ поставить Украину на ноги.

Как Politeka сообщала, писатель Курков поддержал русскоязычных жителей Украины.

Также Politeka писала, что писатель Ерофеев высмеял страхи Кремля в Украине.