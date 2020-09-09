14-річний українець врятував дівчину від маніяка
Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
Як передає Politeka.net, про героїчний вчинок розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, інцидент трапився в Рівненській області.
"Друзі цього 14-річного хлопця звуть Діма. І він справжній герой. Ця дивовижна історія сталася кілька днів тому в селі Квасилів, Рівненської області. Пізно ввечері, 19 - річна студентка поверталася додому, як раптом на неї накинувся невідомий і почав душити", - зазначив блогер.
Звуки почув Дмитро і не роздумуючи ні секунди побіг на допомогу.
"Хлопець зумів відтягнути чоловіка від дівчини, яка вже втрачала свідомість. Згодом зловмисника затримали місцеві жителі та поліція. Як потім з'ясувалося, нападник напередодні вийшов з в'язниці, де сидів за крадіжку авто, а раніше притягувався до відповідальності за хуліганство", - розповів Шнайдер.
Вчинок хлопчини так захопив блогера, що той не скупився на слова похвали.
"Сміливий, небайдужий і відважний хлопець. Який не злякався і не пройшов повз, а врятував здоров'я, а може і життя, беззахисної дівчини. І цей вчинок дійсно гідний щирої і глибокої поваги. Ти справжній чоловік", - підсумував блогер.
Нагадавши, Дніпрянка просить допомогти вилікувати маму.
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