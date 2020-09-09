Не злякався і не пройшов повз! Справжній герой!

14-річний українець врятував дівчину від маніяка



Як передає Як передає Politeka.net , про героїчний вчинок розповів блогер Михайло Шнайдер на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, інцидент трапився в Рівненській області.



"Друзі цього 14-річного хлопця звуть Діма. І він справжній герой. Ця дивовижна історія сталася кілька днів тому в селі Квасилів, Рівненської області. Пізно ввечері, 19 - річна студентка поверталася додому, як раптом на неї накинувся невідомий і почав душити", - зазначив блогер.

Звуки почув Дмитро і не роздумуючи ні секунди побіг на допомогу.

"Хлопець зумів відтягнути чоловіка від дівчини, яка вже втрачала свідомість. Згодом зловмисника затримали місцеві жителі та поліція. Як потім з'ясувалося, нападник напередодні вийшов з в'язниці, де сидів за крадіжку авто, а раніше притягувався до відповідальності за хуліганство", - розповів Шнайдер.

Вчинок хлопчини так захопив блогера, що той не скупився на слова похвали.

"Сміливий, небайдужий і відважний хлопець. Який не злякався і не пройшов повз, а врятував здоров'я, а може і життя, беззахисної дівчини. І цей вчинок дійсно гідний щирої і глибокої поваги. Ти справжній чоловік", - підсумував блогер.