Восьмилетняя Аня Приймыч из Прикарпатья почти треть своей жизни борется со страшной болезнью

У девочки – злокачественная опухоль полости живота или, если говорить медицинскими терминами, нейробластома забрюшинного пространства 3 стадии, передает «ТСН».

Опухоль дала метастазы на соседние органы, и спасти ребенка может только дорогостоящее лечение за границей.

Девочку воспитывает одна мама. По словам молодой женщины, в марте 2017 года дочь начала жаловаться на боли в животе. Сначала мать подумала, что это отравление. Однако, когда лечение в районной больнице результата не принесло, она повезла девочку в Ивано-Франковск. Там врачи после обследования диагностировали рак.

Медики предупредили женщину, что борьба будет длинной и тяжелой.

«Химиотерапия дала повреждения на кишечник, было внутреннее кровотечение. Ребенок почти умирал. Но, слава Богу и врачам…», – вытирает слезы Леся Приймыч.

Шесть курсов химиотерапии успеха не принесли, и сейчас, по словам врачей, единственным шансом на спасение девочки является иммунотерапия, которую в Украине не делают.

По словам врача-онколога Юрия Томащука, иммунотерапия – это современные препараты, фактически готовые антитела, клетки, которые помогут иммунитету ребенка справляться с болезнью.

Пролечить Аню согласились в Испании, в детском госпитале Барселоны. Однако счет за лечение для семьи неподъемный – 176 тысяч евро. Леся сама воспитывает троих детей, поскольку муж ушел из семьи, как только узнал о болезни Ани.

Мать не может смотреть на страдания дочери и готова отдать ей даже свое сердце, чтобы спасти.

«Она меня спрашивает: «Сколько времени еще все это будет? Сколько, мам? Я не могу уже!», – плачет Леся.

В свою очередь Аня мечтает о том, чтобы поскорее выздороветь, а в будущем хочет стать волонтером и помогать детям.

Самостоятельно женщине удалось собрать лишь 34 тысячи гривен. Но принять девочку испанские медики могут только при условии полной предоплаты. Поэтому семья надеется только на помощь неравнодушных людей. Каждая гривна приблизит эту семью к осуществлению самого заветного желания.

Карта ПриватБанка: 5168 7574 0312 2189 (Приймыч Леся Орестовна, мама).

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