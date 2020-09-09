Не испугался и не прошёл мимо! Настоящий герой!

14-летний украинец спас девушку от маньяка



Как передает Как передает Politeka.net , о героическом поступке рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.

По его словам, инцидент случился в Ровенской области.



"Друзья этого 14-летнего парня зовут Дима. И он настоящий герой. Эта удивительная история произошла несколько дней назад в селе Квасилов, Ровенской Области. Поздним вечером, 19-летняя студентка возвращалась домой, как вдруг на нее набросился неизвестный и начал душить", - отметил блогер.

Звуки услышал Дмитрий и не раздумывая ни секунды побежал на помощь.

"Парень сумел оттянуть мужчину от девушки, которая уже теряла сознание. Впоследствии злоумышленника задержали местные жители и Полиция. Как потом выяснилось, нападавший накануне вышел из тюрьмы, где сидел за кражу авто, а ранее привлекался к ответственности за хулиганство", - рассказал Шнайдер.

Поступок парнишки так восхитил блогера, что тот не скупился на слова похвалы.

"Смелый, небезразличный и отважный парень. Который не испугался и не прошёл мимо, а спас здоровье, а может и жизнь, беззащитной девушки. И этот поступок действительно достоин искреннего и глубокого уважения. Ты настоящий мужчина", - заключил блогер.