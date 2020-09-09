14-летний украинец спас девушку от маньяка
Как передает Politeka.net, о героическом поступке рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
Как передает Politeka.net, о героическом поступке рассказал блогер Михаил Шнайдер на своей страничке в Facebook.
По его словам, инцидент случился в Ровенской области.
"Друзья этого 14-летнего парня зовут Дима. И он настоящий герой. Эта удивительная история произошла несколько дней назад в селе Квасилов, Ровенской Области. Поздним вечером, 19-летняя студентка возвращалась домой, как вдруг на нее набросился неизвестный и начал душить", - отметил блогер.
Звуки услышал Дмитрий и не раздумывая ни секунды побежал на помощь.
"Парень сумел оттянуть мужчину от девушки, которая уже теряла сознание. Впоследствии злоумышленника задержали местные жители и Полиция. Как потом выяснилось, нападавший накануне вышел из тюрьмы, где сидел за кражу авто, а ранее привлекался к ответственности за хулиганство", - рассказал Шнайдер.
Поступок парнишки так восхитил блогера, что тот не скупился на слова похвалы.
"Смелый, небезразличный и отважный парень. Который не испугался и не прошёл мимо, а спас здоровье, а может и жизнь, беззащитной девушки. И этот поступок действительно достоин искреннего и глубокого уважения. Ты настоящий мужчина", - заключил блогер.
Напомним, днепрянка просит помочь вылечить маму.
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