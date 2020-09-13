На Донбас бойовики вирішили порушити режим припинення вогню, попри недавню зустріч радників президентів України й Росії

Про це повідомляє Politeka з посиланням на дані штабу ООС у Facebook.

«Від початку поточної доби, 13 вересня, на ділянках відповідальності наших підрозділів зафіксоване одне порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що інцидент стався неподалік від позиції українських військових в районі населеного пункту Піски.

"Так, поблизу населеного пункту Піски збройні формування Російської Федерації здійснили неприцільний постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета. Українські воїни на ворожу вогневу провокацію зброю у відповідь не застосовували", - йдеться в тексті повідомлення.

Звернемо увагу, що постраждалих або загиблих серед українських героїв в результаті підлої провокації бойовиків немає.

Як повідомлялося раніше, на недавній зустрічі радників президентів країн-учасниць нормандського формату була досягнута домовленість про те, що режим всеосяжного перемир'я на Донбасі буде збережений після того, як бойовики підло обстріляли українські позиції. В результаті тих подій загинули кілька героїв України, один отримав поранення.

Нагадавши, погрози ватажка бойовиків Пушиліна виявилися порожнім звуком: "ЗСУ приготувалися, але...".

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