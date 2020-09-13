Это переходит все границы

На Донбассе боевики решили нарушить режим прекращения огня, несмотря на недавнюю встречу советников президентов Украины и России

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на данные штаба ООС в Facebook.

«С начала текущих суток, 13 сентября, на участках ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошел неподалеку от позиции украинских военных в районе населенного пункта Пески.

«Так, вблизи населенного пункта Пески вооруженные формирования Российской Федерации произвели неприцельный выстрел в сторону наших позиций из подствольного гранатомета. Украинские воины на вражескую огневую провокацию оружие в ответ не применяли», - говорится в тексте сообщения.

Обратим внимание, что пострадавших или погибших среди украинских героев в результате подлой провокации боевиков нет.

Как сообщалось ранее, на недавней встрече советников президентов стран-участниц Нормандского формата была достигнута договоренность о том, что режим всеобъемлющего перемирия на Донбассе будет сохранен после того, как боевики подло обстреляли украинские позиции. В результате тех событий погибли несколько героев Украины, один получил ранения.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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