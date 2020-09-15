Появление стратегических бомбардировщиков ВВС США В-52Н в воздушном пространстве Украины не на шутку взбудоражило Кремль

В дальнейшем такие патрулирования будут носить регулярный характер, поскольку миссии В-52 в небе Украины являются частью давно запланированного развертывания шести B-52 на авиабазе Фэрфорд ВВС Великобритании, передает Politeka.net со ссылкой на сообщение командования Воздушных сил.

«Экипажи B-52 обеспечивают возможности коллективной обороны для США, союзников по НАТО и партнеров, а также стратегические и оперативные возможности для сдерживания России», – говорится на странице командования в Фейсбуке.

По этому поводу свое мнение высказал и известный украинский историк и блогер Павел Бондаренко. По его словам, русские пугалки о том, что если бы они не захватили «чего-то там», то это сделали бы американцы (англичане, пуштуны, рептилоиды, марсиане) обрели новый смысл.

«В 19 веке под сурдинку «если мы не захватим Бухару, ее захватят англичане» царь-батюшка двинул войска в Среднюю Азию. В 20 веке со словами «Если мы не захватим Прибалтику, там будут немцы», Сталин хапнул Литву, Латвию, Эстонию. В 21 веке Путин со словами «если мы не захватим Крым, там будут американцы» бросил туда «вежливых зеленых человечков»», – пишет блогер.

Бондаренко отметил, что после того, как Россия захватила Крым, американцы действительно появились там, где их никогда не было. И это – не оккупированный полуостров, в такие страны как Болгария, Польша, Прибалтика.

«Но самый цимес... Американсике стратегические бомбардировщики В-52 в небе над Украиной! Ближе Крыма до Москвы», – подчеркнул историк.

Он обратил внимание на то, что бомбардировщики имеют на борту крылатые ракеты «Томагавк», которые могут за полчаса долететь до Москвы. И это не может не тревожить российскую верхушку.

«Чтоб при Кравчуке или Кучме, или Януковиче над Украиной В-52? Такое кремлевским стратегам даже в страшном сне после неумеренного потребления боярышника не могло присниться. Гарантирую - они сейчас бы с радостью вернули Крым и Таганрог отдали впридачу, чтоб вернуть статус кво», – иронизирует Бондаренко, заметив по ходу, как Путин снова всех «переиграл».

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