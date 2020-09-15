Камені з неба вже не за горами

Стрімке зневоднення окупованого Криму перетворює колись квітучий півострів на пустелю

Найсильніша за останні кілька років посуха з кожним днем збільшує список населених пунктів, в яких зникає вода.

У Сімферополі ж й інших великих містах Криму введений жорсткий режим економії води, її подають по годинах, але якість такої води вже стала притчею во язицех.

Як окупанти борються з нестачею води, розповіли журналісти видання OBOZREVATEL. Так, людям, які живуть в селі Богданівка, в Сімферопольському районі, воду привозять двічі на день, оскільки своєї води тут вже не залишилося. Люди шикуються в довгі черги, причому можна побачити багато пенсіонерів та інвалідів. Вони змушені тягати додому відра з водою, незважаючи на фізичну слабкість або проблеми зі здоров'ям. Вода смердюча і придатна лише для поливу.

"Ну, пити таку воду не можна, перший час її взагалі з листям привозили. Вона смердюча. Ми її використовуємо для унітазу і кип'ятимо, щоб помити посуд", – розповідає мешканка села Катерина Алєксєєва.

Не краща ситуація і в селі Нахімово в Красногвардійському районі. Тут один колодязь на весь населений пункт, проте вода в ньому дуже каламутна, і з кожним роком її стає все менше. Разом з водою з села йде і життя: люди їдуть, а в Нахімово багато покинутих будинків і земельних ділянок.

Дуже сильно посуха вдарила по фермерам, які через брак вологи не зможуть зібрати великий урожай зернових. Причому зневоднений грунт стає все більш солоним, що серйозно шкодить посівному матеріалу.

Раніше ми писали про те, що окупанти відмовилися будувати шляхи перекидання води з материка на півострів, а будівництво системи опріснення морської води назвали занадто дороги для реалізації проектом.

Нагадаємо, окупанти продали співгромадянам путівки на покинуту базу відпочинку в Криму.

Як повідомляла Politeka, у Криму поліція буде стерегти питну воду від людей.

Також Politeka писала, що у мережі показали якість води в Криму.