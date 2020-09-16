Сім'я за свої гроші знайшла лікарів для жінки, але...

39-річна українка Наталія Лукащик померла в Рівненській обласній клінічній лікарні після планової операції з видалення токсичного зобу

Про трагедію, яка трапилася з мамою двох дітей, розповіло видання OBOZREVATEL.

За словами чоловіка покійної, Сергія, дружину поклали в лікарню 31 липня для проведення планової операції. Перед цим їй зробили аналізи, і всі вони були в нормі.

Після того, як лікарі видалили зоб, Наталія вийшла з наркозу, подзвонила мамі, сестрі і чоловікові. За її словами, їй було складно говорити, і вона не могла відкашлятися. Однак у лікарні запевнили, що такі симптоми є нормою при подібних операціях.

До вечора їй стало ще важче дихати, вона скаржилася на брак кисню. Жінки в палаті покликали медперсонал. Медсестри прибігли і почали реанімаційні заходи: одна тримала кисневу маску, друга робила непрямий масаж, а третя тільки з четвертого разу змогла додзвонитися в реанімацію і викликати лікаря.

"Дружині вкололи адреналін, знову набирають реанімацію, за 10-15 хв прийшов лікар ще з однією медсестрою. Одна з пацієнток, яка лежала в палаті, розповіла, що здивувалася, бо не помітила у нього оперативності. Він вставив трубку в трахею, підключили кисневу маску, але втратили цей дорогоцінний час в 10-15 хв, які дружина пробула без кисню і в результаті впала в кому. Це була п'ятниця, потім вихідні – нікому до цього діла немає", - згадує вдівець.

Через МОЗ родичі жінки знайшли фахівців, які займаються комами, викликали за свій рахунок з Броварів лікарів, котрі взялися лікувати Наталію. Вже через кілька днів набряк мозку зменшився, а температура тіла стабілізувалася. Жінка почала відкривати очі, відчувався прогрес.

Однак 13 серпня все пішло не так. Наталію оглянув лікар, родичі принесли ліки, але перед самою реанімацією помітили метушню. Пізніше їм сказали, що у пацієнтки не витримало серце.

У цей день у чоловіка Наталії був день народження. І він щиро сподівався, що його кохана видирається. Однак її смерть стала для нього важким ударом.

Восьмирічній доньці Наталії Дарині не відразу сказали, що мами немає, не хотіли, щоб вона бачила її в труні. Зараз дівчинка і її 14-річний брат Роман ходять до психолога.

За словами Сергія, після смерті дружини він розмовляв з багатьма фахівцями, і вони всі говорять про те, що якби Наталії відразу вставили трубку, її можна було б врятувати. Набряк, який зазвичай буває після операції, зійшов би протягом доби, і через шість днів її б виписали з лікарні.

У Рівненській області від коментарів журналістам відмовилися.

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