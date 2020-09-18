У Хмельницькій області мати дитини з ДЦП розповіла, як попри всі труднощі продовжує бороться за щасливе дитинство свого сина
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ТВ7+.
Аліна Лоєвська - мама хлопчика на ім'я Орест. Вона розповіла, що стала мамою у 36 років, для цього довелося прибігти до ЕКО (штучного запліднення), однак завагітніти вдалось з першого разу.
Під час пологів Орест отримав травму, яка призвела до асфіксії і відмирання клітин мозку. Дитині дали інвалідність, і мама хлопчика залишилась зовсім сама.
Батько дитини пішов із сім'ї одразу після народження сина, відмовились від нащадка і його батьки - дідусь та бабуся Ореста. Однак Аліна, попри всі труднощі, які довелось долати самотужки, не склала руки і займається розвитком малюка.
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Оресту незабаром виповниться три роки. Разом з мамою хлопчик пройшов безліч процедур, які допомагають йому розвинути моторику. Аліна возить дитину на реабілітацію, займається з ним іпотерапією і пробує інші методи відновлення для дітей з ДЦП. Хлопчик вчиться самостійно їсти і розвивати моторику.
Аліна розповіла, що бореться не тільки за здоров'я і повноцінне життя своєї дитини, але і з системою. За її словами, лікарі часто відмовляються надавати допомогу дитині і залишаються осторонь таких випадків.
Жінка розповіла історію з власного досвіду, коли дитину забрали на швидкій в лікарню з блювотою з домішками крові. Тоді лікарі оглянули дитину і відправили додому, сказавши, щоб вони приїхали, коли дитині буде ще гірше. Саме тому тепер вдома у Аліни є все необхідне обладнання для порятунку життя сина.
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