32-річний Богдан Зверхівський пожертвував усім, щоб виховувати доньку з важким діагнозом

Як повідомляє Politeka.net, чоловік розповів свою шокуючу історію порталу "Zaxid.net". У червні дівчинці Емілії виповнилося чотири роки, але вона ніколи не бачила і не чула тата, який самостійно ростить сліпу і глуху дівчинку з ДЦП - мати пішла з сім'ї.

При пологах малятка в Івано-Франківську лікарям довелося зробити кесарів розтин. Новонароджену дівчинку вагою трохи більше кілограма помістили в бокс, адже вона з'явилася на світ на 32-33 тижні вагітності. Як виявилося, через ранній термін у неї не сформувалася сітківка ока, на другому тижні лікарі помітили відхилення.

Батьки перевезли Емілію до Києва для лікування в клініці "ОХМАТДИТ". Столичний офтальмолог діагностував повну втрату зору на лівому оці. Пацієнтці під загальним наркозом зробили дві операції на правому оці, сподіваючись врятувати зір, але безуспішно. Більш того, анестезія призвела до сильного ураження нервової системи і постійної напруги м'язів. Лікарі розвели руками і виписали дівчинку. Батько продовжив боротися за здоров'я дочки і відправився за допомогою до Ізраїлю. Місцеві лікарі виявили у Емілії ДЦП, кілька місяців по тому виявилося, що дитина втратила слух.

"Перший рік після народження Мількі був дуже важким. Я вчився готувати їсти, прибирати, міняти памперси. Вдень, коли я займався домашньою роботою, я постійно носив дочку на руках. Увечері укладав її спати", - поділився Богдан.

Чоловік є успішним бізнесменом, проте через сімейну ситуацію йому довелося пожертвувати кар'єрним розвитком. Зараз дівчинка не може ходити і навіть сидіти самостійно, а тому потребує цілодобового догляду. Вона відчуває тепло батька, його запах, дихання і серцебиття. Коли його немає поруч, Емілія тривожиться, а її тіло пробирають спазми.

Ось уже два роки Богдан займається реабілітацією своєї кровиночки в Польщі, де знайшлися хороші лікарі. За словами фахівців, у дівчинки є шанси встати на ноги і знайти слух, але вони вельми примарні. Тритижневе лікування в клініці обходиться Батькові в 3-5 тисяч доларів, до того ж кожні півроку потрібно замовляти нові ортези по тисячі доларів за пару. Держава ж виплачує всього 2,2 тисячі гривень.

➖Про віру➖ . Віра,це тоді коли ти співаєш колискову дитині,яка не чує💪 . . ➖Про веру➖ . Вера, это тогда когда ты поешь колыбельную ребенку,который не слышит💪 . . ➖About faith➖ . Faith this when you're singing to the child that cannot hear💪 Gepostet von Bohdan Zverkhivskyy am Samstag, 19. Januar 2019

У лютому польські лікарі запропонували провести операцію і встановити імплант для слуху - все це коштує майже 30 тисяч євро. "Я встаю на своє чоловіче его і топлю його в болоті, тому що я йду через себе і прошу грошей", – заявив Богдан.

Він розмістив оголошення в соціальних мережах і за п'ять днів зібрав 250 тисяч гривень. Незважаючи на це, більшої частини суми ще не вистачає. Якщо є бажання допомогти молодому батькові та його особливій дочці, наводимо номер картки "Приватбанку": 5363 5423 0729 3663.

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