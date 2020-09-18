В Хмельницкой области мать ребенка с ДЦП рассказала, как несмотря на все трудности продолжает бороться за счастливое детство своего сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет ТВ7+.

Алина Лоевская - мама мальчика по имени Орест. Она рассказала, что стала мамой в 36 лет, для этого пришлось прибежать к ЭКО (искусственному оплодотворению), однако забеременеть удалось с первого раза.

Во время родов Орест получил травму, которая привела к асфиксии и отмиранию клеток мозга. Ребенку дали инвалидность, и мама мальчика осталась совсем одна.

Отец ребенка ушел из семьи сразу после рождения сына, отказались от потомка и его родители - дедушка и бабушка Ореста. Однако Алина, несмотря на все трудности, которые пришлось преодолевать самостоятельно, не сложила руки и занимается развитием малыша.

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Оресту вскоре исполнится три года. Вместе с мамой мальчик прошел множество процедур, которые помогают ему развить моторику. Алина возит ребенка на реабилитацию, занимается с ним иппотерапией и пробует другие методы восстановления для детей с ДЦП. Мальчик учится самостоятельно есть и развивать моторику.

Алина рассказала, что борется не только за здоровье и полноценную жизнь своего ребенка, но и с системой. По ее словам, врачи часто отказываются оказывать помощь ребенку и остаются в стороне от таких случаев.

Женщина рассказала историю из собственного опыта, когда ребенка забрали на скорой в больницу с рвотой с примесями крови. Тогда врачи осмотрели ребенка и отправили домой, сказав, чтобы они приехали, когда ребенку будет еще хуже. Именно поэтому теперь дома у Алины есть все необходимое оборудование для спасения жизни сына.

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Gepostet von ТВ7+ Хмельницький телеканал. Україна am Mittwoch, 10. Juni 2020

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