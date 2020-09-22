Депутат облради Юрій Рожков приїхавши на Лексусі за три мільйони гривень роздавати виборцям у Херсоні передвиборчий "пайок"
Зокрема депутат знову роздає "гречку" своїм виборцям, щоправда, цього разу кавунами.
У мережі на сторінці в Facebook Центру протидії корупції опублікували відео, на якому зафіксовано, як парламентарій від "Європейської солідарності" Юрій Рожков роздає кавуни жителям Херсона (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Компанію йому склали депутати міськради від партії "Батьківщина" Катерини Пушкарьової і депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Юлії Єременко.
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Зазначається також, що Рожков приїхав на автомобілі "Лексус" вартістю майже 3 мільйони гривень. Ці кадри демонструють чергову спробу кандидата вплинути на волевиявлення виборців за допомогою подарунків.
Це не перший факт "гречкосійства" з боку Юрія Рожкова. Так, у серпні він вже обдаровував військових вентиляторами.
Українці залишилися не в захваті від подачок депутата і почали висловлювати своє обурення з цього приводу в мережі. Крім того, багатьох коментаторів обурили українці, які вишикувалися в черзі за кавунами.
"Видно худобу раз стоять в черзі, це так низько, що аж огидно. Невже такі голодні, що кидаються на подачку панську", "так продають Україну, як не за гречку то за кавуни", "Гречка дорога, а кавуни не шкода", "наші люди тупі, знову на ті ж граблі стають", "Гречка нині йому не по кишені, дорогувато".
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