Депутат облсовета Юрий Рожков приехал на Лексуси за три миллиона гривен раздавать избирателям в Херсоне предвыборный "пайек"

В частности депутат снова раздает "гречку" своим избирателям, правда, на этот раз арбузами.

В сети на странице в Facebook Центра противодействия коррупции опубликовали видео, на котором зафиксировано, как парламентарий от "Европейской солидарности" Юрий Рожков раздает арбузы жителям Херсона (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Компанию ему составили депутаты горсовета от партии "Батькивщина" Екатерины Пушкаревой и депутата от "Радикальной партии Олега Ляшко" Юлии Еременко.

Отмечается также, что Рожков приехал на автомобиле "Лексус" стоимостью почти 3 миллиона гривен. Эти кадры демонстрируют очередную попытку кандидата повлиять на волеизъявление избирателей с помощью подарков.

Это не первый факт "гречкосейства" со стороны Юрия Рожкова. Так, в августе он уже одаривал военных вентиляторами.

"Гречкосійство" кавунами Всюди гречка, а в Херсоні - кавуни 🍉 В ролях: депутат Херсонської облради від ЄС Юрій Рожков, депутатки Херсонської міськради від Батьківщини Катерина Пушкарьова та від Радикальної партії Юлія Єременко. Не питайте чому і як, але вся ця солянка працює на нардепа від фракції "За Майбутнє Коломойського" Ігоря Колихаєва, який мітить в мери Херсона. А найцікавіше, що Рожков приїхав роздавати херсонцям кавуни на Лексусі за 3 млн грн. Класика! Gepostet von Центр Протидії Корупції am Sonntag, 13. September 2020

Украинцы остались не в восторге от подачек депутата и начали выражать свое негодование по этому поводу в сети. Кроме того, многих комментаторов возмутили украинцы, которые выстроились в очереди за арбузами.

"Видно скот раз стоят в очереди, это так низко, что аж противно. Неужели такие голодные, что бросаются на подачку барскую", "Так продают Украину, как не за гречку то за арбузы", "Гречка дорогая, а арбузы не жалко", "Наши люди тупые, снова на те же грабли становятся", "Гречка ныне ему не по карману, дороговато".

Напомним, на Херсонщине учитель избил ученика.

Также мы сообщали, что появились нормы поведения учителей в соцсетях.

Еще Рoliteka писала, что учитель-тиран поиздевался над 8-летней школьницей.