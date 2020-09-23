Британия может помочь Украине модернизировать флот

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

Так, ссылаясь на польские издания, СМИ пишут, что между Британией и Украиной ведутся переговоры по поводу модернизации украинского военного морского флота.

Отмечается, что переговоры в этом направлении продолжаются уже долгое время, и сейчас они выходят на промежуточный финиш - уже утверждается сама концепция модернизации флота.

Речь идет о том, чтобы создать две полноценные военно-морские базы, которые будут отвечать нормам НАТО с соответствующей инфраструктурой. Базы должны быть созданы в Очакове и Бердянске.

Основой нового флота должны стать катера различного назначения водоизмещением до 500 тонн. Основой этого флота должны стать ракетные катера.

Известно, что Британия готова выделить почти беспроцентный кредит на создание двух баз и на строительство необходимого количества катеров.

Катера будут иметь около 50 метров длины, 400+ тонн водоизмещения и скорость до 50 узлов.

При этом британцы не только готовы авансово профинансировать весь проект, но и полностью передать технологии украинским специалистам.

Единственное условие англичан - строительство не должно происходить в Николаеве.

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