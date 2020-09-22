В Україну прибули британські десантники для участі у військових навчаннях "Об'єднані зусилля-2020"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, відомо, що бійці десантно-штурмових військ України і Великобританії разом успішно виконують завдання під час навчань "Об'єднані зусилля-2020".

На відео, яке з'явилось в мережі, можна побачити, як бійці ДШВ України і Великобританії разом готуються до відбиття атаки потенційного противника в рамках масштабних військових навчань "Об'єднані зусилля-2020".

Швидко рухаючись, і злагоджено працюючи - від командирів до солдаті - бійці елітних військ Великої Британії та України доводять, наскільки ефективно вони можуть працювати в спільних і вкрай інтенсивних тренуваннях.

Варто відзначити також, що під час цих навчань десантники працювали не просто як колеги, а як побратими.

Подібні навчання в Україні раніше не проводились, однак всі бійці одразу ж вступили у взаємодію та підтвердили влучність девізів десантників Британії і України - "Готові до всього!" і "Завжди перші!".

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